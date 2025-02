Romano (NM): “Pd e M5S diversi in tutto, uniti solo per cercare di vincere”

“Inganno Pd/Cinquestelle: diversi in tutto ma uniti solo per vincere le elezioni. Per loro, governare il Paese e’ l’ultimo dei problemi”

AgenPress. Nonostante la siderale distanza tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sulla vicenda dell’aggressione russa ai danni del popolo ucraino, andranno in piazza insieme con una piattaforma comune. Non sanno piu’ cosa inventarsi. Pur di tentare di vincere sono disposti a tutto, anche a mettere insieme l’impossibile, il diavolo e l’acqua santa.

Il centrodestra non si lasci ingannare: Pd e Cinquestelle staranno insieme ad ogni elezione. In loro prevale la voglia di vincere, pur sapendo che non potranno mai governare il Paese’.

Cosi l’on Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.