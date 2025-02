AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sarà in visita domani la Turchia per discutere dei recenti colloqui di Mosca con i funzionari statunitensi e di come Ankara possa contribuire al processo di pace.

“La Turchia, che ha ospitato i negoziati iniziali tra Russia e Ucraina dopo l’invasione russa del 2022, è pronta ad assumere questo ruolo nel prossimo futuro“.

Lavrov e il suo omologo turco Hakan Fidan discuteranno anche del cessate il fuoco a Gaza e della situazione in Siria.