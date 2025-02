Milano. Sit-in per onorare la memoria di Ariel (4 anni) e Kfir Bibas (9 mesi)

AgenPress. La Comunità ebraica di Milano organizza un sit-in per onorare la memoria di Ariel (4 anni) e Kfir Bibas (9 mesi), deportati a Gaza, strangolati a mani nude dai loro aguzzini, i cui corpi sono stati usati come merce di scambio ed esposti in una macabra cerimonia.

Saranno ricordati tutti i bambini vittime del 7 ottobre, uccisi o rapiti. Chiediamo il ritorno dei 63 ostaggi ancora in mano ad Hamas a Gaza.

Chiediamo la solidarietà di Milano, città gemellata con Tel Aviv, per il rispetto dei diritti umani di tutti i rapiti dai terroristi di Hamas.

Martedì 25 febbraio, ore 18.30 – Palazzo Marino, piazza Scala.