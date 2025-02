Papa Francesco. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sagge parole Card. Muller”

AgenPress. “Ho letto con la dovuta attenzione la lunga intervista del Card. Muller sul Corriere della Sera. Il porporato tedesco è stato nel recente passato alquanto dubbioso su alcune posizioni dottrinali di Papa Francesco.

Tuttavia nella odierna intervista con stile e saggezza ha ricordato che questo non è il momento opportuno per mormorazioni e che deve prevalere il senso di umanità attraverso la preghiera nei riguardi di un sofferente. Parole sagge e di compostezza”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.