La Camera dei deputati respinge la mozione di sfiducia alla Ministra Santanchè

AgenPress. La Camera dei deputati ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni alla ministra del Turismo Daniela Santanchè.

I voti a favore sono stati 134, i contrari 206, 1 astenuto.

“Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta a una mozione di sfiducia anche se questa ha per oggetto fatti, tutti da verificare, che sono antecedenti al mio giuramento da ministro ha dichiarato Daniela Santanché”.

“In quest’aula sembra che si possa raccontare la qualunque senza nemmeno approfondire cioè che dovrebbe essere evidente a ogni parlamentare, non mi sento sola, anzi: ringrazio i tanti colleghi che sono con me e non mi sento sola neanche in Italia perché nella battaglia del garantismo ci sono la maggioranza degli italiani”.

“Voi non volete combattere la povertà, ma la ricchezza – rivolta alle opposizioni – . Io sono quella del Twiga e del Billionaire, aziende che danno lavoro.