AgenPress. I paesi europei stanno esortando Kiev a persistere nel conflitto in mezzo a dinamiche politiche mutevoli che circondano la questione, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa dopo la sua visita in Qatar.

“Quando l’equilibrio delle forze politiche riguardo all’Ucraina cambia – come dimostrato dal recente voto alle Nazioni Unite – l’Europa tenta rapidamente di indebolire questa tendenza annunciando nuovi pacchetti sostanziali di aiuti militari a Kiev. Incitano l’Ucraina a continuare le ostilità, affermando direttamente, come credo abbia fatto il Primo Ministro danese Mette Frederiksen, che in questa situazione la pace è peggio della guerra per l’Ucraina”, ha osservato Lavrov.

La mentalità “o con noi o contro di noi” ha caratterizzato l’Europa durante i suoi “preparativi per interrompere i legami dell’Ucraina con la Russia” e nel contesto di altri conflitti. “Questa mentalità ha un effetto disastroso sui processi ovunque”, ha sottolineato.

“Pertanto, il ruolo dell’Europa nell’alimentare le crisi, così come la sua reputazione in questo ambito, guadagnata nel corso dei secoli, restano immutati”, ha concluso Lavrov.