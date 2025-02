Ferruccio Ferranti Presidente Mediocredito Centrale all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Ferruccio Ferranti, Presidente Mediocredito Centrale che ha cosi dichiarato: “Sostenere famiglie e imprese attraverso soluzioni di credito, garanzia e finanza, dando impulso alla crescita degli investimenti nel Mezzogiorno, è l’obiettivo del Gruppo MCC che sta lavorando per realizzare il distretto finanziario del Sud ed imprimere un’accelerazione alla crescita di un’area del Paese che, secondo le stime, anche nel 2024 è cresciuta più del Nord. É proprio qui che ci stiamo concentrando, attraverso il Fondo di Garanzia, ad esempio, che gestiamo per conto del MIMIT e che ha garantito nel 2024 oltre 13 miliardi di euro di finanziamenti nel Mezzogiorno, di cui 5 miliardi per investimenti; oppure il Fondo per la Crescita Sostenibile, destinato ad investimenti nell’ambito della Ricerca, dello Sviluppo e dell’Innovazione tecnologica e che tra il 2019 e il 2024 ha garantito nel Mezzogiorno 2.5 miliardi di investimenti e 1.2 miliardi di agevolazioni. Altro strumento è Resto al Sud, gestito da Invitalia, nostra Capogruppo, che sostiene l’occupazione nel Mezzogiorno e che ha l’intento di creare nuovi imprenditori ed occupazione (oltre 60.000 posti di lavoro dal 2018 al 2024 ) e così anche limitare le migrazioni di giovani al Nord Italia ed all’estero. Oltre alle tradizionali attività bancarie relative al credito tradizionale, supportiamo le imprese con strumenti di finanza alternativa, come i Basket Bond, che hanno l’obiettivo di favorire la crescita e l’innovazione a medio-lungo termine. Con questi programmi, al Sud, collaborando con le Regioni, nel periodo 2020 – 2024 abbiamo consentito l’emissione di 366 milioni di euro di minibond da parte di 129 imprese, molte altre ne seguiranno”.