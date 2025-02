Intelligenza Artificiale. L’Università internazionale telematica UNINETTUNO presenta “Socrates AI”

L’intelligenza artificiale è al centro della trasformazione antropologica contemporanea e ridisegna tutti i servizi che le tecnologie possono offrire all’umano.

AgenPress. Aprendo l’home page della prestigiosa Università Telematica Internazionale UNINETTUNO ci affacciamo in un’aula senza tempo nella quale un tutor d’eccezione, Socrates AI, ci guida attraverso un dialogo, arricchito da fonti di insegnamento affidabili, provenienti dall’immensa banca dati digitalizzati di UNINETTUNO, il cuore del suo cyberspazio didattico.

Maria Amata Garito fondatrice e rettore dell’università telematica presenta Socrates AI, una funzionalità che nasce dalla sua visione di sfruttare appieno il cambiamento introdotto dalle nuove tecnologie, che stanno stravolgendo il mondo in modo ultraveloce, per innovare ed adeguare il sistema formativo alle evoluzioni tecnologiche.

“Non sempre le risposte che vengono date agli utenti dai sistemi di Intelligenza Artificiale generativa sono scientificamente corrette. La causa è legata sia alle conoscenze di base su cui si sono addestrate, come ad esempio la Chat GPT, che è addestrata su tutti i contenuti che esistono sulla rete e, come sappiamo, la rete distribuisce vere e false conoscenze, sia alla inaccuratezza degli algoritmi con cui vengono programmate e dai modelli di interrogazione.

Già dal 1991, quando scrissi il mio primo articolo per il British Journal of Educational Technology, evidenziavo la necessità di utilizzare teorie psicopedagogiche come base per lo sviluppo dei prototipi di intelligenza artificiale.

Il sistema di AI realizzato e inserito negli ambienti apprendimento del cyberspazio didattico dell’università UNINETTUNO, denominato Socrates AI, è stato progettato e realizzato per addestrarsi su oltre centomila ore di video-lezioni, milioni di pagine di libri di testo, articoli, saggi, dispense, forum e chat, nonché classi interattive inserite nel cyberspazio didattico della piattaforma UNINETTUNO che copre tutte le discipline dei curricula di 31 corsi di laurea appartenenti alle seguenti facoltà: Ingegneria, Economia e Diritto, Beni Culturali-Memorie Digitali, Scienze della Comunicazione e Psicologia. Tutti i corsi di Laurea hanno sviluppato i loro contenuti tenendo in considerazione le innovazioni che la rivoluzione digitale ha apportato. I contenuti sono catalogati e digitalizzati seguendo modelli psicopedagogici basati su teorie scientifiche cognitive e connessioniste che superano l’approccio Skinneriano. Questa scelta è avvenuta grazie ai risultati di numerosi progetti di ricerca internazionali che hanno coinvolto il Rettore e tutta la sua equipe, permettendo lo sviluppo del modello psicopedagogico e dei modelli di digitalizzazione dei contenuti negli ambienti di apprendimento del Cyberspazio didattico dell’Università UNINETTUNO che nasce nel 2005 dal Consorzio NETTUNO (istituito nel 1992) composto da quarantuno università pubbliche italiane e trenta straniere.

Trent’anni di patrimonio culturale, scientifico e tecnologico digitalizzato sugli ambienti di apprendimento del cyberspazio didattico di UNINETTUNO hanno facilitato l’inserimento di un motore di AI generativa.

Socrates AI dell’Università UNINETTUNO consente a studenti e docenti di dialogare liberamente su tutti i contenuti scientifici presenti nei suoi ambienti di apprendimento. Ogni risposta cita le fonti di tutti i documenti inseriti nella biblioteca intelligente dell’Università UNINETTUNO, accessibili con un semplice click, permettendo approfondimenti diretti sui materiali originali e consentendo uno studio multidisciplinare e interdisciplinare. Grazie a questo modello, viene garantita la validità scientifica dei contenuti ed è inoltre possibile verificare i curricula dei docenti che li hanno realizzati: professori, ricercatori e scienziati nazionali e internazionali.

Stiamo vivendo una rivoluzione sociale e culturale di dimensioni senza precedenti, che sfida tutti i sistemi, le strutture e i modelli organizzativi noti della società digitale, che in particolare coinvolge tutte le istituzioni formative come scuole e università. L’intelligenza artificiale è al centro della trasformazione antropologica contemporanea e ridisegna tutti i servizi che le tecnologie possono offrire all’umano. Le Università e tutti gli istituti di formazione dovrebbero impegnarsi a insegnare ai giovani come utilizzare correttamente l’intelligenza artificiale, per farla diventare uno strumento utile a stimolare la riflessione e il pensiero critico.

L’Università UNINETTUNO ha chiamato il suo sistema Socrates AI per far capire il valore dell’applicazione delle teorie socratiche (arte maieutica) nei modelli di interrogazione dei sistemi di intelligenza artificiale, per sviluppare il senso critico del sapere. È un incontro tra la saggezza del passato e l’innovazione del presente, che accompagna docenti e studenti di UNINETTUNO nella ricerca critica del sapere.