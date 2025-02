Putin: “I contatti tra alti funzionari russi e americani danno speranza per la risoluzione dei problemi, tra cui la guerra in Ucraina”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i contatti tra alti funzionari russi e americani danno “speranza” per la risoluzione dei “problemi”, tra cui la guerra in Ucraina.

La dichiarazione è stata rilascaita durante un incontro con i funzionari del Servizio di sicurezza federale (FSB).

Il leader russo ha anche sottolineato di vedere “un’atmosfera favorevole al ripristino delle relazioni” tra Mosca e Washington, aggiungendo che Russia e Stati Uniti sono pronti a stabilire una cooperazione, ma alcune élite occidentali cercheranno di indebolire il dialogo tra loro.

Diplomatici russi e americani si incontrano oggi in Turchia per colloqui volti a risolvere le controversie riguardanti rispettivamente l’attività delle loro ambasciate a Washington e a Mosca. Si tratta del secondo incontro tra i rappresentanti dei due Paesi, dopo il primo avvenuto il 18 febbraio in Arabia Saudita.