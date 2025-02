Simona Camerano Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali di Cassa Depositi e Prestiti all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali di Cassa Depositi e Prestiti che ha così dichiarato: “Come Cassa Depositi e Prestiti consideriamo tra le nostre priorità il sostegno alla competitività delle imprese anche attraverso strumenti finanziari che consentono di promuovere la crescita dimensionale delle aziende e gli investimenti in innovazione e trasformazione digitale. Avere un numero maggiore di imprese di medie dimensioni sarebbe una leva importante per assicurare investimenti in innovazione e competitività in un Paese come l’Italia che ha già dimostrato di avere delle eccellenze straordinarie”