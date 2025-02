Vincenzo Sanasi D’arpe Amministratore Delegato Consap all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Vincenzo Sanasi d’Arpe, Amministratore Delegato CONSAP che ha cosi dichiarato: “L’attività di impresa e ancor di più quella di una società a partecipazione pubblica, come Consap, per il suo ruolo peculiare di soggetto attuatore degli strumenti statali a sostegno della collettività, deve essere orientata ai valori che sono alla base di una società democratica. La valorizzazione di tale missione istituzionale mi porta a valutare, quale tema di sviluppo sostenibile, anche quello della casa. Sono convinto da tempo che il tema della casa, del patrimonio immobiliare, meriti, oggi, una più attenta riflessione in ambito ESG: l’immobile dovrebbe ispirare investimenti finanziari, quali il Social Housing, il Senior Living e lo Student Housing: tutte misure che solo recentemente stanno affacciandosi nel concetto di investimento immobiliare e che permettono di effettuare, con una unica attività, operazioni che creano benessere sociale, che migliorano le vite di persone, studenti, anziani e, al contempo, sono investimenti finanziari redditizi per le società che li realizzano ”