Bild. Trump e Vance peggiori presidente e vice degli Usa. Leader europei a fianco di Zelensky. Meloni tace

AgenPress – Secondo l’analista del BILD Julian Röpke, Donald Trump e J.D. Vance sono i peggiori presidente e vicepresidente degli Stati Uniti.

Ha pubblicato un post corrispondente sul social network X , in risposta agli eventi accaduti alla Casa Bianca il 28 febbraio, durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Allo stesso tempo, Röpke ha osservato che Zelensky non avrebbe dovuto impegnarsi in “una discussione così accesa”.

“Vance e Trump sono i peggiori vicepresidente e presidente degli Stati Uniti? Certo che lo sono. Zelensky avrebbe dovuto intavolare una discussione così accesa con l’uomo arancione e il suo burattino? Ovviamente no. Una diplomazia piuttosto scadente da parte di tutti nello Studio Ovale”, ha scritto l’analista.

JD Vance ha criticato il presidente ucraino Zelensky dicendogli che è “irrispettoso” venire nello Studio Ovale e litigare di fronte ai media americani. Poi ha rincarato la dose e gli ha ricordato di essere andato in Pennsylvania a fare campagna elettorale per l’opposizione, riferendosi allo stop in Pennsylvania durante la campagna elettorale per visitare una fabbrica di armi.

Ecco come i leader europei stanno reagendo sui social media allo scontro nello Studio Ovale.

Il primo ministro polacco Donald Tusk: “Caro (Zelensky), cari amici ucraini, non siete soli”.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez: “Ucraina e Spagna sono con voi”.

Luís Montenegro, premier lusitano. “L’Ucraina può sempre contare sul Portogallo”.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerboc: “L’Ucraina non è sola”.

“La Germania, insieme ai nostri alleati europei, è unita al fianco dell’Ucraina e contro l’aggressione russa. L’Ucraina può contare sul sostegno incrollabile della Germania, dell’Europa e oltre. La loro difesa della democrazia e la loro ricerca di pace e sicurezza sono nostre”.

La presidente moldava Maia Sandu: “La verità è semplice. La Russia ha invaso l’Ucraina. La Russia è l’aggressore”, ha detto. “L’Ucraina difende la sua libertà, e la nostra. Siamo con l’Ucraina”.

Il presidente lituano Gitanas Nausėda: “Ucraina, non camminerai mai da sola”.

Il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna: “L’unico ostacolo alla pace è la decisione del dittatore russo Vladimir Putin di continuare la sua guerra di aggressione. Se l’Ucraina smette di combattere, non ci sarà più l’Ucraina”, ha affermato. “Il sostegno dell’Estonia all’Ucraina rimane incrollabile. È tempo che l’Europa si faccia avanti. Non dobbiamo aspettare che accada qualcos’altro; l’Europa ha risorse sufficienti, compresi i beni congelati della Russia, per consentire all’Ucraina di continuare a combattere”.

Olaf Scholz, cancelliere tedesco. “Nessuno vuole la pace più delle cittadine e dei cittadini dell’Ucraina! Per questo noi cerchiamo insieme la strada per una pace duratura e giusta. L’Ucraina può fidarsi della Germania e dell’Europa”.

Friedrich Merz, leader della Cdu-Csu e futuro cancelliere tedesco, ha scritto sul social X un messaggio in inglese: “Caro Volodymyr Zelensky, siamo con l’Ucraina nella buona e nella cattiva sorte. In questa terribile guerra non dobbiamo mai confondere l’aggressore e la vittima”.

Simon Harris, ministro degli Esteri irlandese. “L’Ucraina non ha colpe per questa guerra, provocata da un’invasione illegale della Russia, noi siamo al fianco dell’Ucraina”.

Il premier ceco, Petr Fiala. “Stiamo dalla parte dell’Ucraina e dalla parte del mondo libero!”.

Anche il premier norvegese, Jonas Gahr St›re, si schiera con Kiev: “Siamo al fianco dell’Ucraina nella sua giusta lotta per una pace giusta e duratura”.

Emmanuel Macron ha sottolineato che la Russia è l’aggressore nella sua guerra contro l’Ucraina, dopo un acceso scambio di battute tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca il 28 febbraio.

“C’è un aggressore, che è la Russia, e un popolo attaccato, che è l’Ucraina”. Ha sottolineato che sostenere l’Ucraina e sanzionare la Russia è stata la decisione giusta tre anni fa e lo è ancora oggi.

“Dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato e dobbiamo rispettare coloro che hanno combattuto fin dall’inizio”.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che Volodymyr Zelensky “ha il coraggio e la forza di difendere ciò che è giusto”, in un post su X.

“Difende l’Ucraina e l’obiettivo di una pace giusta e duratura”, ha continuato Sybiha, aggiungendo che l’Ucraina “è sempre stata e continuerà a essere grata all’America per il suo sostegno”.

Capogruppo socialista al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez. “Siamo al tuo fianco, caro Zelensky e l’Europa è unita nell’appoggiare l’Ucraina. È giunto il momento che l’Ue si assuma la propria responsabilità storica nel difendere la democrazia e la libertà”.

Ursula Von del Leyen, Presidente della Commissione Ue. “La tua dignità onora il coraggio del popolo ucraino. Sii forte, sii coraggioso, sii impavido. Non sei mai solo, caro Presidente Zelensky. Continueremo a lavorare con voi per una pace giusta e duratura”.

E intanto Giorgia Meloni tace……