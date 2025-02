Decreto Bollette luce e gas. Bonus 200 euro per 8 mln di famiglie, durata tre mesi. Ipotesi di alzare il tetto Isee a 25mila euro

AgenPress – Oggi il governo licenzierà Decreto Bollette per tamponare gli aumenti di elettricità e gas per imprese e famiglie. Mentre gli ultimi dati di Arera confermano che il passaggio al libero mercato finora ha portato a rincari fino a 200 euro nel tutelato e a 300 nel servizio a tutele graduali. Il nuovo bonus sarà di 200 euro e si sommerà agli altri 200 che le famiglie a basso reddito già percepiscono.

Nell’intervento ci sarebbe anche l’ipotesi alzare la soglia Isee del bonus sociale dagli attuali 9.530 euro a 25mila euro. Il meccanismo prevede un sistema di scaglioni in base al quale le fasce Isee più basse ricevano un aiuto più consistente: chi ha fino a 9.530 euro di Isee dovrebbe ricevere il bonus attuale e il nuovo, mentre da 9.530 a 25 mila solo il nuovo contributo.

Per le aziende ci sono 1,3 miliardi. 600 milioni per le imprese energivore e 700 alle pmi. I sostegni dureranno tre mesi. L’esecutivo ha anche deciso di standardizzare le bollette per i clienti più vulnerabili. Che saranno trasparenti e uguali per tutti.

Il valore del provvedimento che il Consiglio dei ministri in programma questa mattina, venerdì 28 febbraio, andrà ad approvare è stimato tra 2,85 e 3 miliardi di euro. L’idea di Giorgia Meloni è di concentrare il bonus bollette 2025 in soli tre mesi con scaglioni a seconda dell’Isee dichiarato.

Considerato l’obiettivo di concentrare il più possibile le risorse nel breve periodo, la durata degli interventi dovrebbe ridursi a 3 mesi dai 6 ipotizzati inizialmente.