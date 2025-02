Ue. Kallas condanna l’esclusione dell’Ucraina alla Nato. Perché dovremmo dare alla Russia ciò che vuole, oltre a ciò che ha già fatto?

AgenPress – Il capo della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha condannato l’esclusione dell’Ucraina dalla NATO.

Con grande costernazione dell’Ucraina e dei suoi alleati in Europa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha più volte escluso l’adesione dell’Ucraina alla NATO come garanzia di sicurezza contro una futura aggressione russa.

Kallas ha dichiarato durante una visita a Washington che non c’era motivo di fare concessioni alla Russia prima ancora che iniziassero i negoziati di pace formali, soprattutto considerando l’occupazione in corso dell’Ucraina.

“La mia domanda è: perché dovremmo dare alla Russia ciò che vuole, oltre a ciò che ha già fatto: attaccare l’Ucraina , annettere territori, occupare territori e ora offrire qualcos’altro?”

Kallas ha paragonato le concessioni proposte ai tentativi di placare Al Qaeda dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre contro gli Stati Uniti.

“Immaginate che qui in America, dopo l’11 settembre, vi sareste seduti con Osama bin Laden e gli avreste detto: ‘OK, cos’altro vuoi?’ Voglio dire, è inimmaginabile”.

La Russia si è a lungo opposta all’adesione dell’Ucraina alla NATO e ha sostenuto che il desiderio dell’Ucraina di unirsi all’alleanza ha provocato l’invasione su vasta scala, una giustificazione che Trump ha ripetuto. Kallas ha definito queste affermazioni “totalmente false”.

“Questa è la narrazione russa a cui non dovremmo credere”, ha affermato.

Kallas, ex primo ministro dell’Estonia, ha affermato che il paese baltico ha aderito alla NATO perché ha “paura della Russia”, con cui condivide un confine.

“E l’unica cosa che funziona davvero, l’unica garanzia di sicurezza che funziona, è l’ombrello della NATO”.

L’Europa non sarà in grado di assistere l’Ucraina in un eventuale accordo di pace se la Casa Bianca non coinvolgerà le nazioni europee nel processo, ha aggiunto il funzionario.

Kallas ha espresso un forte sostegno alla difesa dell’Ucraina e ha esortato i partner occidentali a mantenere una solida alleanza contro l’aggressione russa.

“La Russia cercherà di dividerci. Non cadiamo nelle loro trappole. Lavorando insieme agli USA, possiamo raggiungere una pace giusta e duratura, alle condizioni dell’Ucraina”.

Nel contesto del cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti, gli alleati europei della NATO si stanno preparando a inviare maggiori aiuti militari all’Ucraina.