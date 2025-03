Addio a Fulco Pratesi, padre del WWF Italia

AgenPress. Oggi il WWF Italia piange la scomparsa di Fulco Pratesi, nostro fondatore, presidente onorario e anima instancabile della conservazione della natura in Italia e nel mondo. Grazie a lui, il rispetto per l’ambiente è entrato nelle case degli italiani, ispirando generazioni di naturalisti, ecologisti e cittadini comuni ad amare e proteggere il nostro Pianeta.

Architetto, giornalista, disegnatore e instancabile divulgatore, Fulco ha portato l’ecologia nelle case degli italiani, dando vita a una vera rivoluzione culturale. Dopo una giovinezza segnata dalla passione per la caccia, un incontro ravvicinato con un’orsa e i suoi cuccioli gli fece cambiare completamente prospettiva: da quel momento, avrebbe dedicato tutta la sua esistenza alla tutela della natura.

Nel 1966, con pochi mezzi ma con un entusiasmo incontenibile, fondò il WWF Italia, dando il via al movimento ambientalista nel nostro Paese. Il WWF era il suo quinto figlio, diceva con affetto, perché per lui la natura non era solo da proteggere, ma da amare profondamente. Grazie al suo impegno, sono nate oltre 100 Oasi WWF, è stata promossa l’approvazione di leggi fondamentali per la tutela della biodiversità e milioni di persone hanno imparato ad amare e rispettare l’ambiente. Fulco ha vissuto per la natura, con la convinzione profonda che “conoscere, amare e difendere la natura” fosse la chiave per un mondo migliore. Il suo esempio, la sua passione e il suo entusiasmo non ci lasceranno mai: continueranno a vivere in ogni azione a tutela del nostro Pianeta.

Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia, lo ricorda così:

“Se il WWF è in qualche modo figlio di Fulco, e se oggi abbiamo tutti perso una colonna fondante della nostra famiglia, per alcuni tra cui me, Fulco è parte delle memorie dell’infanzia più antica, con la sua firma elegante in calce alle lettere che ci facevano sognare raccontando di animali e luoghi meravigliosi e con il tratto inconfondibile dei suoi disegni. È una di quelle persone per le quali può essere usato senza timore l’aggettivo ‘irripetibile’. Noi del WWF siamo in un certo senso tutti figli suoi, e oggi è come se avessimo perso la colonna fondante della nostra famiglia.”

Chi desidera rendere omaggio a Fulco Pratesi potrà farlo mercoledì 5 marzo 2025, dalle 11:00 alle 18:00, presso la camera ardente allestita nella sede dell’Associazione in Via Po 25/c, Roma.

I funerali si terranno giovedì 6 marzo alle 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Roberto Bellarmino in Piazza Ungheria (Roma).

Oggi siamo più tristi, ma anche più grati per tutto ciò che Fulco ci ha donato. E continueremo a portare avanti il suo sogno.

Grazie, Fulco.

Lo Staff WWF Italia