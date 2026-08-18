Delitto Garlasco. Ventuno secondi al telefono, tre fotografie scattate il giorno di Natale e un accesso agli atti non autorizzato

AgenPress. Ventuno secondi al telefono, tre fotografie scattate il giorno di Natale e un accesso agli atti che, secondo quanto emerso nel confronto televisivo, nessuno avrebbe riconosciuto di aver autorizzato. Sono alcuni degli elementi finiti al centro della puntata di Zona Bianca dedicata al caso di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di Garlasco nell’agosto del 2007.

Il dibattito in studio ha riportato l’attenzione su una vicenda giudiziaria che, a distanza di anni, continua a essere oggetto di ricostruzioni, interrogativi e nuove discussioni pubbliche. Al centro del confronto sono emersi soprattutto due filoni, distinti ma destinati a intrecciarsi: da una parte le telefonate tra Andrea Sempio e l’abitazione della famiglia Poggi nei giorni precedenti l’omicidio; dall’altra la circolazione, avvenuta anni dopo, di alcuni documenti dell’inchiesta.

Uno degli elementi discussi durante la trasmissione riguarda una telefonata intercorsa tra Andrea Sempio e l’abitazione dei Poggi. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla durata della conversazione: appena ventuno secondi.

Un dato apparentemente minimo, ma che nel corso del confronto televisivo è stato inserito nella più ampia ricostruzione dei contatti telefonici avvenuti nei giorni precedenti alla morte di Chiara Poggi. Il significato di quella telefonata, tuttavia, non può essere stabilito sulla base della sola durata: per interpretarla occorre considerare il contesto complessivo delle comunicazioni e gli elementi acquisiti nelle diverse fasi dell’inchiesta.

Proprio la lettura dei tabulati e delle chiamate è tornata così al centro dell’attenzione, alimentando un confronto tra ricostruzioni differenti.

Un secondo elemento discusso in trasmissione riguarda tre fotografie scattate il giorno di Natale. Anche questo dettaglio è stato richiamato nel tentativo di ricostruire rapporti, presenze e circostanze che riguardano le persone coinvolte nella vicenda.

Le immagini, prese singolarmente, rappresentano un elemento circoscritto. Il loro eventuale peso nella ricostruzione dei fatti dipende però dal contesto nel quale sono state scattate e dalla loro collocazione temporale rispetto agli eventi oggetto dell’inchiesta.

È proprio questo intreccio tra piccoli dettagli e ricostruzione complessiva ad aver caratterizzato il dibattito di Zona Bianca.

L’altro filone affrontato durante la puntata riguarda invece la documentazione dell’inchiesta e, in particolare, le modalità con cui alcuni atti sarebbero entrati nella disponibilità di persone che, secondo quanto discusso in trasmissione, non avrebbero dovuto averne accesso.

Il punto più controverso riguarda l’autorizzazione: nel confronto è stato sottolineato come nessuno, tra i soggetti chiamati in causa, avrebbe riconosciuto di aver autorizzato quell’accesso.

La questione apre quindi un interrogativo diverso da quello strettamente legato alla ricostruzione dell’omicidio: non soltanto quali informazioni contenessero quei documenti, ma anche chi ne abbia consentito la consultazione e attraverso quale procedura.

Le telefonate, le fotografie e la circolazione degli atti appartengono a piani diversi della vicenda. Eppure, nel dibattito televisivo, sono stati presentati come tasselli di una stessa domanda: quanto è ancora possibile ricostruire con certezza, a distanza di quasi vent’anni, attraverso documenti, tabulati, immagini e testimonianze?

È una domanda che richiede cautela. Un dettaglio, per quanto suggestivo, non equivale automaticamente a una prova e la sua interpretazione deve essere distinta dalle conclusioni giudiziarie.

La puntata di Zona Bianca ha così riacceso i riflettori su alcuni aspetti rimasti al centro dell’attenzione pubblica: i contatti telefonici precedenti all’omicidio, alcuni materiali fotografici e la gestione degli atti investigativi negli anni successivi. Elementi diversi tra loro, ma che continuano ad alimentare il confronto sul caso di Garlasco.