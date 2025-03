“No Putin No Trump”: Europa Radicale a Berlino alla marcia contro i crimini russi

AgenPress. Migliaia di persone da tutta Europa hanno aderito alla grande manifestazione, la Marcia “La Russia contro Putin”, promossa dagli oppositori russi Yulia Navalnaya, Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza e che si è svolta oggi a Berlino.

Europa Radicale con una delegazione ha partecipato all’evento esponendo uno striscione con scritto NO PUTIN NO TRUMP – WAKE UP EUROPE!

Dichiarazione di Igor Boni e Silvja Manzi:

“Oggi è il giorno perfetto per far sentire al criminale di Mosca e al bullo della Casa Bianca che esiste una resistenza europea, democratica, che non accetta che il diritto internazionale venga stracciato e non si inchina agli aggressori. L’alleanza di fatto tra Putin e Trump cambia l’assetto del mondo ed è il tempo che l’Europa ne prenda atto se vuole salvare sé stessa e gli ideali per cui è nata.

Molti oggi paiono essersi svegliati da un lungo sonno e invocano una manifestazione europea.

Il 9 maggio saremo a Kyiv in occasione della Giornata dell’Europa con la nostra iniziativa L’EUROPA RINASCE A KYIV che offriamo a tutti i cittadini europei, ai Parlamentari, ai capi di governo e di opposizione”.