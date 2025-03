Sondrio: sgominata banda dedita al traffico di stupefacenti

Romano (SIULP): “Grande operazione di Polizia che dimostra che non esistono zone franche”

AgenPress. La Polizia di Stato di Sondrio, nell’ambito di un’indagine diretta dalla locale Procura, ha dato esecuzione a 10 misure cautelari di cui 6 custodie in carcere, 3 obblighi di dimora e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché, a 23 decreti di perquisizione nei confronti di soggetti di nazionalità italiana, tunisina, venezuelana e colombiana, membri di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga.

Nel corso di queste ultime sono stati arrestati in flagranza altre 8 persone e sequestrati complessivamente circa 25 kg di hashish e marijuana (6,8 kg di hashish, 17, 6 kg. di marijuana) e 324 gr. circa di cocaina: “Plauso a tutto il nucleo operativo dei colleghi di Sondrio che hanno portato a termine questa fondamentale operazione di Polizia. Grazie ad una fitta rete di espedienti operativi di nuova tecnologia, fatte di intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche, oltre all’utilizzo di un captatore informatico, si è riusciti a ricostruire il quadro delle attività illecite e delle principali piazze di spaccio”. Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico riguardo gli arresti eseguiti dalla Polizia di Sondrio nei confronti di una banda che portava in Italia decine di chili di droga provenienti da Spagna e Marocco: “Operazione che dimostra, ove ce ne fosse bisogno, che non esistono zone franche o fuori dalle tristi logiche di spaccio e uso di droghe.

Anche nella tranquilla Valtellina, in pieno centro cittadino a Sondrio, dove appunto si è scoperto essere il garage dove veniva depositata la droga proveniente dalla Spagna, esistono spaccio, uso e vendita di droghe come avviene nelle centrali piazze delle più grandi città del nostro Paese. Il grazie più sentito deve essere rivolto ai colleghi della cittadina lombarda, che grazie ad una guida sapiente, esperta e altamente professionale, hanno saputo sferrare un colpo decisivo a tutte le attività illecite poste in essere dai malviventi provenienti dalla Spagna ma anche dal Sud America”.