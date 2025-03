La Polizia di Stato sequestra 20 chili di cocaina a Terni

Romano (SIULP): “Bene il proseguo dell’azione di contrasto al crimine diffuso”

AgenPress. La Polizia di Stato di Terni, sotto la sapiente guida del Questore Luigi Mangino, ha effettuato uno straordinario sequestro di 20 chili di cocaina: “Esprimiamo plauso ai colleghi per la brillante operazione conclusa a Terni nell’ambito di quella che è una strategia più ampia posta in essere dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sotto la guida del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

Anche a Terni, dunque, grazie alla gestione oculata e preziosa della questura umbra, in coordinamento con la locale procura che ha diretto le indagini, si è arrivati ad assestare un duro colpo al fenomeno della droga, piaga per i nostri giovani ed elemento che aggrava la condizione di disagio migliaia di giovani”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico riguardo il sequestro di droga effettuato a Terni: “Dopo il sequestro effettuato pochi giorni fa Sondrio, oggi la brillante operazione di Terni, con un quantitativo molto ingente di droga che non sarà smerciato e sottratto dunque alle casse della malavita.

Sono queste le operazioni che come SIULP rivendichiamo da tempo, per continuare ad affermare con vigore che nel nostro Paese il concetto di sicurezza non va inteso esclusivamente come gestione dell’ordine pubblico, quanto piuttosto come diffusione di un maggiore benessere sociale e di una maggiore sicurezza dei cittadini.

Ecco perché questo tipo di operazioni che vanno a contrastare tutte le attività malavitose, comprese quelle come il traffico di stupefacenti, rientrano in un quadro di una maggiore politica di controllo del territorio e conseguentemente di garanzia della libertà e della sicurezza dei cittadini.

Azioni molto importanti che dimostrano, ove ce ne fosse bisogno, che lo Stato è presente e che le Forze di Polizia vigilano su tutto il territorio nazionale, anche in quelle zone cosiddette periferiche ma che egualmente hanno diritto ad un ambiente sano e sicuro”.