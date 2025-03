Eleonora Giorgi. Il Vescovo Antonio Staglianò presidierà la Messa esequiale alla Chiesa degli Artisti

AgenPress. Mercoledì delle Ceneri, a Roma, alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo, conosciuta come “Chiesa degli Artisti”, il vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica, celebrerà insieme a Don Fabrizio Gatta, la santa Messa esequiale in occasione dei funerali di Eleonora Giorgi, icona del cinema e teatro italiano deceduta il 3 marzo per un tumore al pancreas.

Eleonora Giorgi ha combattuto la malattia con forza e serenità, con dignità e ironia, arrivando ad esprimere il desiderio di un funerale dall’atmosfera intima e toccante. Ha fatto da eco a queste volontà il figlio Andrea Rizzoli che ha dichiarato: “Ringraziamo ancora tutti per le manifestazioni di affetto e l’attenzione, questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì 5 marzo”.

Il figlio Paolo Ciavarro rivolgendosi alla mamma in cielo ha esortato: “Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo”.

All’inizio e alla fine della messa saranno eseguiti i brani: “Wish you were here Pink Floyd” e “Whiter shade of pale Procol Harum”.

In onore di Eleonora Giorgi verrà data lettura della “Preghiera degli Artisti” a cura della giornalista, scrittrice e artista Catia Acquesta.

La Chiesa degli Artisti fa, infine, presente che la liturgia cristiana dei funerali è celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. Nelle esequie, la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il Battesimo a Cristo morto e risorto, passino con lui dalla morte alla vita, nel celebrare le esequie dei loro fratelli, i cristiani intendono affermare la loro speranza nella vita eterna traendo nel Sacrificio eucaristico aiuto spirituale per la defunta Eleonora Giorgia e consolazione e speranza per quanti ne piangono la scomparsa.