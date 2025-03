Solidarietà al premier Meloni vittima del clima di odio alimentato da ambienti e persone ben conosciuti

AgenPress. L’ennesimo attacco a Giorgia Meloni, bersaglio quotidiano di certi gruppi. Il clima di odio di cui è vittima il nostro presidente del Consiglio e il governo è il primo responsabile di queste derive. Bruciare la sua sagoma non è solo violenza per la persona ma anche disprezzo per le istituzioni democratiche’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.