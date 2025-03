Intelligenza Artificiale, l’intervento del Sottosegretario Borgonzoni al convegno AgCom

AgenPress. “Le opere degli artisti e la loro intelligenza creativa, ma anche la loro voce, la loro immagine, i testi da loro elaborati. Muovendoci nel perimetro definito dalle disposizioni dell’Unione Europea e concentrandoci in particolare sui potenziali rischi di un utilizzo non disciplinato dell’Intelligenza Artificiale nel settore dell’industria culturale, al Ministero stiamo lavorando affinché all’uomo così come alle sue produzioni frutto di ingegno e di lavoro intellettuale sia sempre riconosciuto il ruolo che merita: una posizione di primato sulla macchina.

Rispondono al principio di tutela di questa indiscussa centralità, ad esempio, le misure inserite nei decreti emanati la scorsa estate in materia di cinema e audiovisivo, che seguono le direttrici della trasparenza, di una piena consapevolezza e del rispetto del lavoro dei professionisti del comparto.

Proseguiremo in tale direzione, tenendo aperto il confronto con tutte le parti interessate con l’obiettivo di sfruttare le grandi opportunità offerte dalle nuove tecnologie, senza però dimenticare che nulla potrà mai equiparare le abilità creative dell’uomo”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, intervenendo al convegno promosso da AgCom “Tra tutele e innovazione. L’audiovisivo nella corsa all’Intelligenza Artificiale” a Roma.