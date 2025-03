Caserta, sradicano Bancomat ma inseguiti e fermati dalla Polizia nonostante uno spaventoso incidente subito

Romano (SIULP): “Vicinanza e plauso ai colleghi per la determinazione ed il coraggio mostrati. Ennesimo episodio che conferma linea ribadita dal Capo della Polizia per aumento controllo del territorio”

AgenPress. Nelle prime ore di stamane, a Caserta, dei malviventi hanno sradicato un bancomat da una banca in centro città. Grazie al pronto intervento di una Volante della Polizia di Stato ne è scaturito un inseguimento che si è concluso con un incidente che solo per puro caso non ha portato a tragiche conseguenze. I delinquenti, noti in zona come la banda dell’Audi nera, sono riusciti a scappare solo grazie all’intervento di un’auto di supporto.

Ad un criminale, un poliziotto è riuscito a strappare il passamontagna: “Ancora degli eroi, ancora polizotti protagonisti di gesti di incredibile coraggio e di eroica determinazione, ai quali rivolgo vicinanza e plauso per quanto fatto. Questi fatti confermano quanto sia importante aumentare il controllo del territorio.

I malviventi sono scappati solamente perché una seconda auto era pronta a portarli via, mentre la nostra Volante, distrutta dopo l’incidente era l’unica in strada. E i nostri eroi, dopo lo spaventoso incidente, hanno trovato anche la forza di inseguirli a piedi”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico riguardo i fatti di stanotte a Caserta:

“Sottolineo ancora quanto affermato dal Ministro dell’interno e dal Capo della Polizia nell’incontro di due giorni fa: si deve aumentare il controllo del territorio con maggiori pattuglie di volante. Ma proprio Caserta dimostra che la mancanza di personale è un problema cruciale: nonostante gli sforzi che come SIULP poniamo in essere da tempo, e che ad onor del vero hanno trovato seguito nell’operato del Questore, non si riesce ad aumentare il numero di pattuglie in strada perché mancano gli uomini a disposizione. Ci aspettiamo ora, appunto per la cronica carenza di organico, che le nostre richieste rappresentate a Piantedosi per una assunzione straordinaria di personale, trovi condivisione e copertura economica da parte del Governo”.