Mondiali, in Argentina parte la petizione alla Fifa: “Rigiocare la finale”. Raccolte oltre 90mila firme

AgenPress. Non si placano le polemiche dopo la finale dei Mondiali 2026 persa dall’Argentina contro la Spagna. Nel Paese sudamericano è stata lanciata una petizione online indirizzata alla Fifa per chiedere la ripetizione della sfida, ritenuta da migliaia di tifosi condizionata da decisioni arbitrali giudicate controverse. L’iniziativa ha già raccolto oltre 90mila firme e continua a guadagnare adesioni.

La petizione, pubblicata sulla piattaforma Change.org, sostiene che la finale sarebbe stata «compromessa da un arbitraggio corrotto» e invita la Fifa a esaminare gli episodi contestati, arrivando a valutare la ripetizione dell’incontro «senza l’influenza di un arbitro corrotto». Al momento, tuttavia, non esiste alcuna indicazione che la Fifa intenda prendere in considerazione una simile richiesta.

Nel frattempo è intervenuto anche il presidente argentino Javier Milei, che ha commentato il clima attorno alla nazionale con una frase destinata a far discutere: «Siamo attraenti, ci invidiano tutti». Un’affermazione interpretata come una difesa dell’Argentina di fronte alle critiche e alle polemiche seguite alla sconfitta mondiale.

La vicenda ha acceso il dibattito anche sui social, dove alle richieste di rigiocare la finale si sono contrapposte ironie e critiche da parte di tifosi di altre nazionali. Nonostante la mobilitazione online, i regolamenti Fifa prevedono la ripetizione di una gara solo in circostanze eccezionali e non per contestazioni legate a decisioni arbitrali già convalidate sul campo. Al momento, quindi, la petizione appare destinata soprattutto ad alimentare il dibattito tra i tifosi, senza conseguenze concrete sull’esito della finale.