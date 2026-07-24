Netanyahu promette di rispondere “con fermezza” dopo la morte di un israeliano nella Cisgiordania occupata

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso una risposta “ferma” dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche quattro palestinesi.

“Risponderemo con fermezza ai terroristi e a coloro che hanno dato loro gli ordini”, ha dichiarato, secondo un comunicato del suo ufficio, aggiungendo che avrebbe tenuto una riunione con i funzionari della sicurezza per “discutere i dettagli della risposta al micidiale attacco”.

Secondo i servizi di emergenza israeliani e il Ministero della Salute palestinese, un israeliano e quattro palestinesi sono rimasti uccisi oggi negli scontri avvenuti nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata.

L’esercito israeliano, dal canto suo, ha affermato che i civili israeliani sono stati presi di mira prima che l’esercito rispondesse al fuoco.