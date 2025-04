Sardone (Lega), 10 mln di fondi Ue per progetto Corano Europeo. Spreco sconcertante

AgenPress. “Il Consiglio europeo della ricerca, organismo creato dalla Commissione europea e finanziato dal bilancio dell’Unione Europea ha utilizzato quasi 10 milioni di euro per finanziare “Il Corano europeo” progetto di studio del testo sacro islamico che ha come obiettivo “scoprire come il Corano abbia influenzato la cultura e la religione in Europa tra il 1150 e il 1850”.

Lo ha rivelato il giornale francese Journal Du Dimanche analizzando i contributi per il progetto, iniziato nel 2019 e che durerà fino al 2026, che coinvolge numerose università europee (tra cui l’Università di Napoli L’Orientale) e che è guidato da una trentina di ricercatori universitari in tutta Europa.

Risulta francamente sconcertante l’utilizzo così sostanzioso di fondi europei per un progetto che ha finalità di “valorizzare il Corano”. Mi chiedo quali siano i criteri scientifici dietro queste scelte e quali siano le attività di monitoraggio visto che non è la prima volta che si finanziano università, associazioni e realtà di vario tipo che mettono in piedi progetti, convegni e campagne che potremmo definire di stampo islamista.

Tra l’altro proprio recentemente la Corte dei Conti europea ha giudicato “i finanziamenti dell’Ue alle organizzazioni non governative opachi e mancanti di trasparenza” concentrandosi sul periodo 2021-2023 con la concessione alle ong di 7.4 miliardi di euro nell’ambito delle politiche interne. In passato, tra l’altro, avevamo visto fondi europei indirizzati all’Università Islamica di Gaza per 1,7 milioni di euro, l’ateneo fondato da Ahmed Yassin, l’ideologo islamista che ha costruito Hamas. Ormai troppi gli scandali riguardanti i finanziamenti elargiti dall’Unione Europea, spesso con chiarissime motivazioni ideologiche. Se c’è qualcuno che vuole fare propaganda islamista non lo faccia con fondi pubblici”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.