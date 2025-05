Gaza: oltre 9.000 bambini ricoverati per malnutrizione acuta

Dichiarazione della Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell

AgenPress. “Per due mesi i bambini della Striscia di Gaza hanno affrontato bombardamenti incessanti e sono stati privati di beni essenziali, servizi e cure salvavita. Ogni giorno che passa il blocco degli aiuti li mette di fronte al rischio crescente di fame, di malattie e di morte: niente può giustificare tutto questo.

Le famiglie stanno lottando per sopravvivere. Sono intrappolate, incapaci di fuggire in cerca di sicurezza. La terra che coltivavano è stata distrutta. Il mare che utilizzavano per la pesca è stato limitato. Le panetterie stanno chiudendo, la produzione di acqua sta diminuendo e gli scaffali dei mercati sono quasi vuoti. Gli aiuti umanitari hanno rappresentato l’unica ancora di salvezza per i bambini, e ora stanno per esaurirsi.

Nell’ultimo mese, oltre il 75% delle famiglie ha segnalato un peggioramento dell’accesso all’acqua: non hanno abbastanza acqua da bere, non sono in grado di lavarsi le mani quando necessario e spesso sono costretti a scegliere tra fare la doccia, pulire e cucinare.

I vaccini si stanno rapidamente esaurendo e le malattie si stanno diffondendo, soprattutto la diarrea acquosa acuta, che oggi rappresenta 1 caso di malattia su 4 registrato a Gaza. La maggior parte di questi casi riguarda i bambini al di sotto dei cinque anni, per i quali è pericoloso per la vita.

Anche la malnutrizione è in aumento. Dall’inizio dell’anno, più di 9.000 bambini sono stati ricoverati per il trattamento della malnutrizione acuta. Altre centinaia di bambini che hanno un disperato bisogno di cure, non possono accedervi a causa dell’insicurezza e dello sfollamento.

Il diritto internazionale umanitario impone alle autorità di garantire che la popolazione sotto il loro controllo sia trattata in modo umano. Ciò include non solo la garanzia che i civili abbiano il cibo, le medicine e le forniture essenziali di cui hanno bisogno, ma anche la garanzia di sufficienti standard igienici e di salute pubblica. Tutte le parti in conflitto devono consentire e facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli dell’assistenza umanitaria. E devono consentire e facilitare a tutte le entità ONU competenti di svolgere tali attività a beneficio della popolazione locale.

L’UNICEF rimane nella Striscia di Gaza, facendo il possibile per sostenere e proteggere i bambini. Ma il blocco degli aiuti e oltre 18 mesi di guerra stanno spingendo i bambini di Gaza al limite. Ribadiamo il nostro appello per la rimozione del blocco degli aiuti, per l’ingresso di beni commerciali a Gaza, per il rilascio degli ostaggi e per la protezione di tutti i bambini.”