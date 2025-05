Droni ucraini attaccano Mosca, bloccando gli aeroporti prima della grande parata militare

AgenPress – La Russia ha intercettato 19 droni diretti a Mosca nella notte tra il 5 e il 6 maggio, ha dichiarato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin il 6 maggio, bloccando i voli in quattro aeroporti della capitale russa, Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo . – La Russia ha intercettato 19 droni diretti a Mosca nella notte tra il 5 e il 6 maggio, ha dichiarato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin il 6 maggio, bloccando i voli in quattro aeroporti della capitale russa, Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo . Oltre a tutti e quattro gli aeroporti di Mosca, sono state introdotte restrizioni anche all’aeroporto di Grabtsevo, nell’oblast’ russa di Kaluga

Questa è la seconda notte consecutiva in cui i droni avrebbero preso di mira la capitale russa . Gli attacchi si verificano a pochi giorni dalla parata del Giorno della Vittoria e dal cessate il fuoco temporaneo proposto dalla Russia, previsto per il 7-9 maggio.

Tra i leader attesi Xi Jinping, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, il presidente vietnamita To Lam e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Martedì, in un post su Telegram, il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha dichiarato che almeno 19 droni ucraini sono stati distrutti durante il loro avvicinamento alla capitale durante la notte, una notte dopo che le difese aeree russe avevano abbattuto quattro droni nei pressi della città.

Non ci sono state segnalazioni immediate di gravi danni o vittime, ma i detriti dei droni abbattuti sono caduti su un’autostrada principale, ha detto Sobyanin. I voli sono stati sospesi per precauzione in quattro aeroporti della capitale, secondo le autorità aeronautiche russe.