Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Papa Leone lancia allarme su idoli e famiglia”

AgenPress. “Nella prima messa del suo pontificato celebrata in Cappella Sistina con i cardinali, Papa Leone, sia pur con la dovuta cautela, ha fatto vedere le prime direttrici del suo pontificato che più ampiamente illustrerà il 18 Maggio nella liturgia di intronizzazione a Piazza San Pietro. Significativi oggi i richiami a non diventare schiavi di idoli come successo, tecnologia, soldi e potere.

Di rilievo il suo monito a non fare di Cristo un supereroe, atteggiamento che secondo il Papa, ci rende atei ed infine energica denuncia della crisi della famiglia. Condivido la tesi di alcuni vaticanisti che hanno detto di aver notato alcune affinità con Ratzinger.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.