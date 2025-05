Attacchi informatici: il Consiglio europeo estende sanzioni e quadro giuridico

AgenPress. Il Consiglio europeo ha deciso oggi di prorogare di un altro anno, fino al 18 maggio 2026 , le misure restrittive (sanzioni) contro gli attacchi informatici che minacciano l’UE e i suoi Stati membri. Il quadro giuridico (regime sanzionatorio) per tali misure è prorogato di tre anni , fino al 18 maggio 2028 .

Questo quadro consente all’UE di imporre misure restrittive mirate nei confronti di persone o entità coinvolte in attacchi informatici che hanno un impatto significativo e costituiscono una minaccia esterna per l’UE o i suoi Stati membri . Misure restrittive possono essere imposte anche in risposta ad attacchi informatici contro Stati terzi o organizzazioni internazionali, laddove tali misure siano considerate necessarie per conseguire gli obiettivi della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Con queste misure restrittive, l’UE intende scoraggiare le attività informatiche dannose e sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole, garantendo che i responsabili siano tenuti a risponderne.

Le misure restrittive si applicano attualmente a 17 persone e quattro entità , e includono il congelamento dei beni e il divieto di fornire loro, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche o a loro vantaggio . Inoltre, alle persone fisiche elencate si applica un divieto di viaggio nell’UE.

Le singole inserzioni verranno sottoposte a revisione ogni 12 mesi.

La decisione odierna conferma la volontà dell’UE e dei suoi Stati membri di fornire una risposta forte e duratura alle persistenti attività informatiche dannose che prendono di mira l’UE, i suoi Stati membri e i suoi partner.

L’UE e i suoi Stati membri continueranno a collaborare con i nostri partner internazionali per promuovere un cyberspazio aperto, libero, stabile e sicuro.

Nel giugno 2017, l’UE ha istituito un quadro per una risposta diplomatica congiunta dell’UE alle attività informatiche dolose (il “kit di strumenti della diplomazia informatica”). Il quadro consente all’UE e ai suoi Stati membri di utilizzare tutte le misure PESC, comprese misure restrittive se necessario, per prevenire, scoraggiare, scoraggiare e rispondere alle attività informatiche dolose che mirano all’integrità e alla sicurezza dell’UE e dei suoi Stati membri. Il kit di strumenti della diplomazia informatica è stato rivisto nel 2023 per consentire lo sviluppo di strategie durature, mirate, coerenti e coordinate nei confronti degli attori persistenti delle minacce informatiche .

Il quadro dell’UE per le misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’UE e i suoi Stati membri è stato istituito nel maggio 2019.