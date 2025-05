Costa alla conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro albanese Edi Rama

AgenPress. Grazie Primo Ministro Rama, caro Edi, per la vostra ospitalità. Sono davvero lieto di concludere il mio tour nei Balcani occidentali a Tirana.

Come sapete, per l’Unione Europea, l’allargamento ai paesi dei Balcani occidentali è l’investimento geopolitico più importante che stiamo facendo. Questo è il momento giusto e spetta a noi completare questo processo il prima possibile.

L’Albania incarna lo slancio di allargamento dell’Unione Europea ed è sulla buona strada per aderire all’Unione Europea.

Il risultato delle elezioni di questa settimana conferma il desiderio degli albanesi di integrazione nell’Unione Europea. Caro Edi, lasciami congratularmi ancora una volta con te per questa straordinaria vittoria.

L’adesione dell’Albania all’Unione Europea è il nostro obiettivo comune. Non è una questione di “se” o di “come”, ma di “quando”. Sapete esattamente cosa bisogna fare; non posso che incoraggiarvi a mantenere lo sguardo fisso sull’obiettivo e a raggiungere questi ultimi traguardi.

Ora è fondamentale mantenere il ritmo e intensificare i lavori sulle riforme dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda lo stato di diritto e la lotta alla corruzione.

Siamo uniti anche sulla scena globale, determinati ad approfondire la nostra cooperazione su questioni relative alla sicurezza e alla difesa. Il recente primo dialogo UE-Albania in materia di sicurezza e difesa è un esempio lampante del nostro stretto allineamento.

Questa settimana segna un’altra tappa fondamentale. Ospiterete la riunione della Comunità politica europea, che riunirà oltre 40 leader europei.

Questo incontro si terrà per la prima volta in questa parte d’Europa e desidero elogiare l’eccellente organizzazione dell’evento. Non vedo l’ora che domani sia una giornata produttiva e ricca di incontri.

Se mi permettete, colgo l’occasione per congratularmi con Federica Mogherini per aver preso l’iniziativa di aprire, in stretta collaborazione con voi, una sede del Collegio d’Europa qui a Tirana. Benvenuti agli studenti di questo primo anno del Collegio d’Europa a Tirana, promozione Jacques Delors.

L’Europa non è solo prosperità, non è solo valori. L’Europa ha bisogno di fiducia per il futuro, per il nostro futuro comune. E dare il nome di Jacques Delors a questa prima promozione qui in Albania è un ottimo segno, perché Jacques Delors è di fatto il padre fondatore dell’Unione Europea.

E adesso, caro Edi, è il momento, come nel ’92, di fare un altro grande passo, e fortunatamente tu hai le gambe giuste per farlo.