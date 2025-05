Domenico Scilipoti Isgrò: “Ma la UE vuole davvero la pace?”

AgenPress. Sono in corso in Turchia gli incontri tra le delegazioni di Ucraina e Federazione Russa per trovare un accordo in grado di porre fine alla guerra. In questo scenario la UE ha detto e ribadito di voler imporre alla Federazione Russa nuove sanzioni.

Non mi pare il momento adeguato ed opportuno anzi tale annunzio non fa altro che inasprire i rapporti e allungare distanze di per sè già molto lunghe. La domanda che è logico porsi sempre propendendo per la buona fede: ma l’Europa vuole davvero la pace?”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.