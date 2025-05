Leader europei: “Riaffermiamo il nostro forte e unito sostegno alla Repubblica di Moldavia e al suo futuro europeo”

AgenPress. Noi, leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania e Regno Unito, insieme al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea, abbiamo incontrato la Presidente Maia Sandu a margine del vertice della Comunità politica europea a Tirana. Riaffermiamo il nostro forte e unito sostegno alla Repubblica di Moldavia e al suo futuro europeo.

Accogliamo con favore il costante impegno della Moldavia per le riforme democratiche, lo Stato di diritto e i valori condivisi in tutta l’Unione Europea. La Moldavia ha inserito l’adesione all’Unione Europea nella sua Costituzione, dimostrando chiaramente che questa è la strada che il suo popolo ha scelto per il proprio futuro.

Ci impegniamo a sostenere la Moldavia nel suo percorso verso una democrazia prospera e fiorente, in cui i cittadini godano delle stesse opportunità e della stessa qualità di vita dei cittadini dell’Unione Europea. La trasformazione economica della Moldavia è fondamentale per questa visione. Continueremo a sostenere gli sforzi del Paese per costruire un’economia più forte e competitiva, che crei posti di lavoro, attragga investimenti e offra benefici tangibili a tutti i moldavi.

Elogiamo la Moldavia per aver mantenuto la stabilità in un contesto regionale difficile e per aver agito come partner affidabile per la pace e la sicurezza in Europa. Mentre il Paese si prepara alle prossime elezioni parlamentari, è essenziale che i moldavi possano scegliere liberamente il proprio futuro, senza interferenze straniere. Continueremo a sostenere la Moldavia nel salvaguardare i suoi processi democratici e nel rafforzare la sua resilienza contro le minacce esterne.

Siamo al fianco del popolo moldavo mentre prosegue il cammino che ha liberamente scelto: un futuro migliore all’interno di un’Europa forte, unita e pacifica.