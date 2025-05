Parlamento britannico è in discussione il disegno di legge sull’eutanasia assistita

AgenPress. Il disegno di legge sull’eutanasia assistita per i malati terminali sarà discusso oggi nel parlamento britannico, dove i parlamentari prenderanno in considerazione possibili modifiche, in vista della prossima votazione per decidere se procedere con l’approvazione di questa legge o respingerla.

A novembre, i parlamentari hanno votato 330 a 275 a favore del disegno di legge sull’eutanasia assistita, aprendo la strada alla Gran Bretagna per seguire l’esempio di Australia, Canada e alcuni stati degli Stati Uniti.

Il disegno di legge, che in Inghilterra e Galles garantirebbe agli adulti mentalmente capaci affetti da una malattia terminale e con un’aspettativa di vita pari o inferiore a sei mesi il diritto di porre fine alla propria vita con assistenza medica, è stato duramente criticato ed è già stato modificato in modo significativo.

I parlamentari parteciperanno alla votazione finale sul progetto di legge rivisto. L’elevato numero di emendamenti (decine) significa che il dibattito in Parlamento probabilmente proseguirà fino al mese prossimo.

I sondaggi mostrano che la maggioranza degli inglesi è a favore dell’eutanasia assistita e i suoi sostenitori affermano che la legge dovrebbe soddisfare l’opinione pubblica.

Ma alcuni parlamentari hanno espresso preoccupazione in merito alla tutela che la proposta di legge prevede per le persone vulnerabili.

Altri sostengono che bisognerebbe prima migliorare il livello delle cure palliative.

Nel 2015, i parlamentari britannici hanno respinto la legalizzazione dell’eutanasia assistita con 330 voti contro 118.