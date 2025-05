AgenPress. Leone XIV ha ricevuto in udienza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme alla moglie Olena Zelenska. Anche lui ha affidato a X la gratitudine per le parole pronunciate al Regina Caeli sull’Ucraina in particolare “sulla necessità di una pace giusta” perché “ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza”.

Poi l’augurio per la missione alla quale il Pontefice è chiamato nella speranza che le preghiere “per una pace giusta e una vita dignitosa per tutti” siano ascoltate.