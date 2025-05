Mike Pence critica Trump sui dazi e politica estera. Putin capisce solo la forza”

AgenPress. L’ex vicepresidente Mike Pence ha criticato l’approccio del presidente Donald Trump in materia di dazi, nonché diverse iniziative di politica estera, in un’intervista rilasciata al programma “Meet the Press” della NBC News.

“I dazi reciproci iniziali da lui annunciati rappresenterebbero il più grande aumento delle tasse in tempo di pace imposto al popolo americano nella storia di questo Paese”, ha detto Pence alla moderatrice Kristen Welker, riferendosi ai dazi ingenti che Trump ha imposto ai maggiori partner commerciali degli Stati Uniti all’inizio di aprile.

Ho notato un certo allontanamento dalle politiche della nostra amministrazione, sia in patria che all’estero”, ha osservato Pence. Ha menzionato il “sostegno vacillante” all’Ucraina nei primi 100 giorni del secondo mandato di Trump e ha criticato una potenziale visione di un accordo nucleare con l’Iran. Ed è stato particolarmente critico nei confronti dei dazi di Trump.

L’ex vicepresidente ha affermato che la sua preoccupazione principale riguardo all’attuale piano di Trump, che consiste nel negoziare accordi commerciali che potrebbero comunque includere tariffe sulla maggior parte delle nazioni, è che ciò comporterà un aumento dei prezzi per gli americani.

Pence ha anche affermato che, secondo lui, ulteriori sanzioni contro la Russia dovrebbero essere sul tavolo, mentre Trump cerca di porre fine alla guerra in Ucraina, nonostante l’amministrazione abbia affermato che tali minacce danneggerebbero i colloqui avviati.

“Ho incontrato Vladimir Putin. Il mio giudizio è che Vladimir Putin capisce solo la forza”, ha detto Pence.