Papa Leone XIV: “Gaza ridotta alla fame, si negozi la pace per l’Ucraina”

AgenPress. “Nella gioia della fede e della comunione non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre”.

È l’appello pronunciato stamani da Leone XIV al Regina Caeli che ha concluso la Messa per l’inizio del ministero petrino, celebrata in Piazza San Pietro.

Dall’altare antistante la Basilica vaticana, il Papa ha ricordato prima di tutto il dramma di Gaza, dove “i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti – ha affermato – sono ridotti alla fame”.

Ha poi citato il Myanmar, dove “nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti” per poi tornare a invocare la pace per la “martoriata Ucraina” che, ha rimarcato Papa Leone, “attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura”.