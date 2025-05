Messaggio del Presidente Mattarella al Presidente eletto di Romania, Dan

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente eletto di Romania, Nicuşor Daniel Dan, il seguente messaggio:

«La Sua brillante affermazione elettorale, per la quale mi congratulo vivamente porgendoLe le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana e mie personali, costituisce uno sviluppo di grande rilevanza non soltanto per la Romania ma per l’ulteriore avanzamento del processo di integrazione europea.

Sono certo che al conseguimento di tale inderogabile obiettivo comune e a numerosi alti traguardi molto potrà contribuire il rafforzamento del legame già saldo e profondo che unisce Romania e Italia, forte del retaggio latino delle nostre culture, di relazioni intense e proficue tra le rispettive società civili, dell’adesione all’Alleanza Atlantica e a un ordine multilaterale regolato e fondato sul diritto internazionale.

Voglia gradire, signor Presidente, i miei migliori auguri, oltre che per il Suo personale benessere, per il pieno successo nello svolgimento dell’alto incarico affidatoLe dall’amico popolo romeno».