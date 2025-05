Caso Zeller, la Fondazione Insigniti OMRI interviene: “Il Tricolore va onorato, non sminuito”

AgenPress. Il presidente della Fondazione OMRI Tagliente: Desidero esprimere profonda indignazione per quanto accaduto in occasione dell’insediamento della nuova sindaca di Merano. Si è trattato di un comportamento che, al di là delle spiegazioni successive, ha trasmesso un messaggio simbolicamente grave nei confronti di un emblema che rappresenta l’unità, la democrazia e la Repubblica.

Il Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, Francesco Tagliente, è intervenuto con una nota ufficiale in merito al gesto della neoeletta sindaca di Merano, Katharina Zeller, che durante la cerimonia di insediamento ha rimosso la fascia tricolore poco dopo averla indossata, accompagnando il gesto con l’espressione: «Sei sicuro che proprio devo?» e successivamente «Mettiamola via, dai».

“Desidero esprimere profonda indignazione – ha dichiarato Tagliente – per quanto accaduto in occasione dell’insediamento della nuova sindaca di Merano. Si è trattato di un comportamento che, al di là delle spiegazioni successive, ha trasmesso un messaggio simbolicamente grave nei confronti di un emblema che rappresenta l’unità, la democrazia e la Repubblica.”

Il Presidente della Fondazione, impegnata da anni nella promozione del rispetto dei simboli repubblicani, ha ricordato l’importanza della fascia tricolore come segno di legittimazione democratica e di appartenenza alla Repubblica, auspicando l’introduzione di un vero e proprio “rito della fascia tricolore” in tutti i Comuni italiani, sul modello della cerimonia del passaggio della campanella a Palazzo Chigi.

“Il rispetto per i simboli della Repubblica – ha sottolineato Tagliente – non è una forma vuota, ma un’espressione concreta di identità e coesione. In territori caratterizzati da una ricca pluralità linguistica e culturale, come l’Alto Adige, questi segni assumono un valore ancora più alto, rafforzando il senso di unità nazionale.”

Pur prendendo atto delle precisazioni fornite dalla sindaca Zeller dopo l’accaduto, la Fondazione OMRI ribadisce la necessità di onorare i simboli repubblicani non solo formalmente, ma anche nel modo in cui vengono rappresentati e gestiti pubblicamente.

“Un’istituzione – conclude la nota – si misura non solo attraverso i programmi che presenta, ma anche attraverso i simboli che sceglie di rispettare. Per questo, continueremo a promuovere occasioni di formazione e sensibilizzazione civica affinché la cultura repubblicana diventi patrimonio condiviso di tutti i cittadini.”