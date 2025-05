Il Comitato 10 Febbraio ricorda Nino Benvenuti: “Fulgido esempio di italianità e grande sportivo”

AgenPress. Il Comitato 10 Febbraio ricorda Nino Benvenuti, campione europeo e del mondo di pugilato e Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Roma 1960.

Nato ad Isola d’Istria, la sua famiglia fu costretta con la violenza dai comunisti slavi a trasferirsi a Trieste.

“Nino Benvenuti è stato una leggenda dello sport italiano – dichiara il Presidente Nazionale del C10F, Silvano Olmi – ma noi vogliamo ricordarlo anche per il grande esempio di italianità.

La sua famiglia non si piegò alle vessazioni e alle minacce dei comunisti jugoslavi e preferì rimanere italiana. Nino Benvenuti ha saputo raccontare la tragedia dell’esodo dal confine orientale d’Italia in un libro e in una storia a fumetti.”