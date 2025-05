L’Unione europea verso tassa di 2 euro per i pacchi piccoli in entrata

AgenPress. La tassa di 2 euro sui pacchi di piccole dimensioni che entrano in Europa si tradurrà in una mazzata per i consumatori finali.

Lo afferma il Codacons, commentando la misura allo studio della Commissione Europea.

Gli italiani hanno speso nel 2024 circa 59 miliardi di euro nello shopping online, acquistando prodotti sul web che vengono spediti da tutto il mondo e poi recapitati a casa o nei punti di ritiro – spiega il Codacons – Prodotti nella maggior parte dei casi di esiguo valore e provenienti dall’estero, e che sarebbero quindi interessati dalla misura europea.

La tassa al vaglio dell’Ue rischia di danneggiare economicamente i consumatori, perché il balzello da 2 euro sarà in molti casi scaricato sugli acquirenti finali attraverso i costi di spedizione applicati dalle varie piattaforme e dai venditori, o tramite un incremento dei prezzi dei prodotti venduti sul web – denuncia il Codacons – Per questo la Commissione europea deve studiare forme di imposizione che non arrechino danno ai consumatori e che pesino solo sui grandi colossi dell’e-commerce.