Trump ha accettato il dono del Qatar di un megajet di lusso

AgenPress. Il Pentagono ha dichiarato di aver ufficialmente accettato un aereo a reazione di lusso proveniente dal Qatar, che verrà utilizzato come nuovo Air Force One per il presidente Donald Trump, ha affermato un portavoce del Dipartimento della Difesa in una nota.

“Il Segretario alla Difesa ha accettato un Boeing 747 dal Qatar in conformità con tutte le norme e i regolamenti federali”, ha dichiarato Sean Parnell, portavoce capo del Pentagono. “Il Dipartimento della Difesa si impegnerà a garantire che vengano prese in considerazione le opportune misure di sicurezza e i requisiti funzionali per un aereo utilizzato per il trasporto del Presidente degli Stati Uniti”.

Il presidente Trump ha difeso l’offerta prima della sua visita in Qatar la scorsa settimana, definendo il regalo “un grande gesto” e affermando che rifiutarlo sarebbe stato sciocco. “Potrei essere stupido e dire: ‘No, non vogliamo un aereo gratuito e molto costoso'”.