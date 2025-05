AGCM – Istruttoria telemarketing: precisazione Fire S.p.A (Gruppo Fire)

AgenPress. In merito alle notizie riportate oggi da alcuni organi di stampa riguardanti l’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in relazione ad attività di telemarketing, Fire S.p.A. – società con sede a Messina, attiva nel settore del credit management – precisa che le informazioni diffuse si riferiscono a un’altra società, Fire S.r.l., attiva nel telemarketing e con sede a Napoli, e non riguardano in alcun modo Fire S.p.A..

Fire S.p.A. sottolinea inoltre di non svolgere attività di telemarketing.

Qualsiasi accostamento tra Fire S.p.A. e pratiche commerciali scorrette nel settore del telemarketing è privo di fondamento e lesivo della reputazione dell’azienda.