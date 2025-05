Donald Trump: “Dazi del 50% all’Unione Europea a partire dal 1° giugno 2025”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha minacciato l’Unione Europea con un’ingente tariffa del 50%, affermando che i colloqui commerciali “non stanno portando da nessuna parte”.

In un post sulla sua piattaforma Truth Social ha scritto che stava ” valutando un dazio fisso del 50% sull’Unione Europea, a partire dal 1° giugno 2025″.

Il post è arrivato pochi minuti dopo che Trump aveva minacciato Apple con una tariffa del 25% se non avesse iniziato a produrre iPhone negli Stati Uniti.

I post di Trump hanno immediatamente fatto crollare i mercati azionari europei, con gli indici azionari di Germania e Francia in forte calo del 2%. Lo Stoxx 600, che replica centinaia di titoli azionari in tutta Europa, è crollato di oltre il 2%. Le azioni del Regno Unito sono scese di oltre l’1%, nonostante il paese non faccia parte dell’UE. I future sul Dow Jones sono scivolati di oltre 500 punti e i future sull’S&P sono scesi dell’1,5%.

Trump ha ripetutamente attaccato l’Unione Europea, definendola “per molti versi, più cattiva della Cina”.

L’UE si prepara da mesi all’eventualità di un fallimento dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti.