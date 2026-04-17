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Mamdani: “New York è diventata la città più cara degli Stati Uniti”

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AgenPress. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha condannato la guerra tra Stati Uniti e Iran, affermando che ha fatto lievitare i costi, già elevati, nella città di New York.

“Sebbene questa guerra abbia esacerbato la crisi del costo della vita, si tratta di una crisi che esisteva già prima della mia candidatura a sindaco, e si riflette nel fatto che siamo la città più cara degli Stati Uniti d’America”, ha dichiarato il sindaco

L’operazione militare in corso contro l’Iran “non dovrebbe essere contrastata solo per motivi politici e morali, ma anche per motivi economici”, ha affermato Mamdani, sottolineando i miliardi di dollari già spesi per la guerra che, a suo dire, potrebbero essere impiegati a beneficio dei “lavoratori americani in tutto il Paese”.

L’America ha già speso circa 28 miliardi di dollari nella guerra contro l’Iran, iniziata come operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e diventata profondamente impopolare tra gli americani.

Quasi il 60% degli americani ha affermato che la guerra con l’Iran sta andando “molto” o “abbastanza” male per gli Stati Uniti.

E la guerra, che ha portato l’Iran a chiudere lo Stretto di Hormuz facendo impennare i prezzi globali del petrolio , ha causato un aumento dei costi della benzina in tutti gli Stati Uniti.

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