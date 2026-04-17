Dopo aver licenziato i precedenti membri della commissione, Trump ottiene il via libera all'”arco di trionfo”

AgenPress. L’arco di trionfo che il presidente Donald Trump ha in programma per Washington ha superato un ostacolo fondamentale, ottenendo l’approvazione preliminare di una commissione federale per le arti, i cui membri sono stati scelti personalmente dal presidente.

La Commissione per le Belle Arti, che ha una nuova composizione dopo che Trump ha licenziato i precedenti membri lo scorso anno, esamina i progetti e le principali opere architettoniche nella capitale. Non ha però l’ultima parola sulla costruzione dell’arco proposto.

Trump ha proposto la costruzione di un imponente arco trionfale alto 76 metri in onore del cinquecentesimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti, ispirato all’Arco di Trionfo di Parigi, alto 50 metri. Il progetto darebbe vita all’arco trionfale più alto del mondo, il doppio del Lincoln Memorial e quasi quanto il Campidoglio. La sua altezza proposta è stata oggetto di critiche data la vicinanza all’aeroporto nazionale di Washington Reagan.

I commenti del pubblico sulla proposta mostrano una diffusa opposizione al progetto, con alcuni che affermano che avrebbe un impatto negativo sul percorso tra il Lincoln Memorial e il Cimitero Nazionale di Arlington, dove è prevista la costruzione dell’arco.

Il segretario della commissione ha affermato che il gruppo di esperti ha ricevuto circa 1.000 commenti sulla proposta, tutti contrari al progetto “al 100%”.