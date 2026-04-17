Trump: “Siamo molto vicini a raggiungere un accordo con l’Iran”

AgenPress. Donald Trump ha affermato che il prossimo incontro tra Stati Uniti e Iran potrebbe svolgersi durante il fine settimana, alimentando l’ottimismo sul fatto che la guerra con l’Iran possa essere vicina alla fine.

Trump ha affermato che l’Iran si era offerto di rinunciare al possesso di armi nucleari per oltre 20 anni. Le ambizioni nucleari di Teheran sono state un punto critico nei colloqui di Islamabad dello scorso fine settimana.

“Vedremo cosa succederà. Ma credo che siamo molto vicini a raggiungere un accordo con l’Iran”, ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. D urante un evento a Las Vegas, in Nevada, Trump si è spinto oltre, affermando che la guerra “dovrebbe finire molto presto”.

La guerra con l’Iran, iniziata il 28 febbraio con un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele, ha causato migliaia di morti e fatto impennare i prezzi del petrolio, creando un grave problema politico per il presidente americano.