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Hegseth: “I giornalsiti americani sono antipatriottici e farisei”

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AgenPress. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha intensificato i suoi attacchi contro i media, paragonando i giornalisti che seguono la guerra in Iran ai farisei, il gruppo ebraico biblico che si oppose a Gesù.

Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una conferenza stampa al Pentagono , nella quale Hegseth aveva inizialmente definito i media americani “incredibilmente antipatriottici”.

“Non posso fare a meno di notare l’incessante flusso di spazzatura, la copertura mediatica implacabilmente negativa che non riuscite a resistere alla tentazione di diffondere, nonostante lo storico e importante successo di questa operazione e il successo delle nostre truppe”, ha detto Hegseth, riferendosi alla guerra con l’Iran.

“A volte è difficile capire da che parte stiate effettivamente alcuni di voi”, ha aggiunto.

“La nostra stampa è proprio come i farisei: non tutti voi, non tutti, ma la stampa che da sempre odia Trump. La vostra animosità politicamente motivata nei confronti del presidente Trump vi impedisce quasi completamente di apprezzare la bravura dei nostri soldati americani”, ha affermato.

Hegseth ha aggiunto: “I farisei scrutavano ogni buona azione per trovarvi una violazione, cercando solo il negativo. I cuori induriti della nostra stampa sono calibrati solo per criticare. Vi chiedo di aprire gli occhi alla bontà, allo storico successo delle nostre truppe, al coraggio di questo presidente”.

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