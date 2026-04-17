type here...

Pete Hegseth: “L’Iran sta dissotterrando missili e lanciatori”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato che il programma missilistico iraniano era stato “di fatto distrutto”, con le scorte esaurite, decimate e rese inefficaci.

Giovedì ha riconosciuto che l’Iran sta “recuperando” i missili e i lanciatori rimanenti, ma ha affermato che non ha più la capacità di procurarsene altri. “Non avete un’industria della difesa, nessuna capacità di ricostituire le vostre capacità offensive o difensive”, ha dichiarato.

Nonostante la massiccia campagna di bombardamenti condotta da Stati Uniti e Israele , circa la metà dei lanciamissili balistici iraniani risultava ancora intatta e migliaia di droni d’attacco a senso unico erano ancora presenti nel suo arsenale all’inizio di questo mese. Anche numerosi depositi di missili interrati in Iran sono rimasti intatti.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits