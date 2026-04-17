Pete Hegseth: “L’Iran sta dissotterrando missili e lanciatori”

AgenPress. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato che il programma missilistico iraniano era stato “di fatto distrutto”, con le scorte esaurite, decimate e rese inefficaci.

Giovedì ha riconosciuto che l’Iran sta “recuperando” i missili e i lanciatori rimanenti, ma ha affermato che non ha più la capacità di procurarsene altri. “Non avete un’industria della difesa, nessuna capacità di ricostituire le vostre capacità offensive o difensive”, ha dichiarato.

Nonostante la massiccia campagna di bombardamenti condotta da Stati Uniti e Israele , circa la metà dei lanciamissili balistici iraniani risultava ancora intatta e migliaia di droni d’attacco a senso unico erano ancora presenti nel suo arsenale all’inizio di questo mese. Anche numerosi depositi di missili interrati in Iran sono rimasti intatti.