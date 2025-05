Roma. Ministero di Ravvedimento e Santità. Importante incontro su timor di Dio

AgenPress. In un tempo caratterizzato da indifferenza ed anche ostilità a tutto quel che è sacro e in cui il grande assente sembra Dio e soprattutto il timor di Dio, è importante l’appuntamento che si terrà a Roma il prossimo 27 Maggio alle 9,30 presso l’hotel Delle Nazioni in via Poli, 6.

Infatti il Profeta dottor David Edward Owuor in occasione della presentazione nella Capitale del Ministero di Ravvedimento e Santità, terrà una lectio magistralis sul tema: “Apocalýpsis Iesu Christi quam dedit illi Deus palam fácere servis suis quae opòrtet fiere cito, et significávit mittens per ángelum suum servo suo Ioánni”. La prolusione del dottor Owuor chiuderà la cerimonia aperta da alcuni interventi.

Parleranno il Direttore del Ministero, Pastore Michael Nieswand, il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

Ospiti dell’evento saranno: il Pastore il Pastore Jhon Jaret Oduor, il Pastore Charles Affram, l’Onorevole Mario Tassone, Segretario Nazionale del nuovo CDU già Vice Ministro della Repubblica Italiana, il Vice Direttore dell’Agenzia giornalista Agenpress Dott. Aurelio Coppeto, il Direttore della testata Giornalistica Casa Radio, Dott. Giovanni Lacagnina, il già Magistrato di Cassazione dott. Enzo Correnti, il dr. Michelangelo Letizia Direttore del quotidiano PaeseRoma, l’onorevole Salvo Raiti, il Dr. Corrado Giardina, il dott. Antonino Magistro, Lorenzo Damiano, Presidente Pescatore di Pace – Ministri della Pace, Franco Ferrari Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana Storica, il sindaco di Falcone Ing. Carmelo Paratore, il Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Vincenzo Figuccia e il Segretario Nazionale della DC Sen. Totò Cuffaro già Presidente della Regione Siciliana.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’Ufficio Stampa di Unione Cristiana.